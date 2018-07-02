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ننشر أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت الوزارة باب التقدم عليها

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:53 ص
ننشر أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت الوزارة باب التقدم عليها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للطلاب عليها، بدءًا من اليوم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

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