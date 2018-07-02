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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
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نقيب العاملين بالنظافة يلتقى وزير التنمية المحلية لبحث رفع كفاءة المنظومة

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:31 م
نقيب العاملين بالنظافة يلتقى وزير التنمية المحلية لبحث رفع كفاءة المنظومة نقابة العاملين بالنظافة تلتقى وزير التنمية المحلية
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعامين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه التقى ظهر اليوم الإثنين، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لبحث مشاكل منظومة المخلفات ورفع كفاءة جمع القمامة بالمحافظات، موضحا أن جاء ذلك تلبية لدعوة تلقتها النقابة من الوزير.
 
وأشاد حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بمناقشة وزير التنمية المحلية لمشاكلهم فى المحافظات واهتمامه بها، موضحا أن النقابة طرحت رؤيتها الخاصة بمنظومة المخلفات، بالإضافة إلى تصورها إلى رفع كفاءة المنظومة، أبرز مشاكل أعضائها بالمحافظات، مؤكدا أن الوزير أصدر تعليمات فورية بالبدء فى عقد اجتماعات مع رؤساء هيئة النظافة لبحث تلك المشاكل وحلها.

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