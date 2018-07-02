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الإثنين، 02 يوليه 2018 08:33 م
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ندوة بمنظمة حقوق الإنسان بجنيف تدين الانتهاكات الإيرانية للأحواز

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:15 م
ندوة بمنظمة حقوق الإنسان بجنيف تدين الانتهاكات الإيرانية للأحواز جانب من الندوة
كتب: محمد محسن أبو النور
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أجمع الحاضرون فى ندوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية التى انعقدت اليوم الإثنين، برعاية المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، أن النظام الإيرانى مارس عددا من أشكال الانتهاكات بحق الأحوازيين، وخاصة خلال أيام انتفاضة الكرامة وانتفاضة العطش التى واجهتها سلطات النظام الإيرانى بالقمع واستخدام العنف المفرط والقوة غير المتكافئة.

ومن جانبها، طالبت حركة النضال العربى لتحرير الأحواز المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بعقد اجتماع عاجل والتدخل الفورى بإرسال بعثة تحقيق دولى للتحقيق بقتل من وصفتهم بـ"سلطات الاحتلال الإيرانى" لأربعة متظاهرين أحوازيين سلميين وجرح عشرين فى مدينة المُحمّرة قبل يومين.

وفى السياق نفسه، أشار يعقوب حر التسترى المسؤول الإعلامى للمنظمة إلى معاناة الأحوازيين اليومية جراء الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة منذ أكثر من تسعة عقود من القمع والقهر والانتهاكات وخاصة سرقة المياه العذبة والتلويث البيئى المتعمد واستجرار مياه الأنهر الأحوازية مثل نهر كارون والكرخة نحو المدن الفارسية أو بيعها لدول الجوار وحرمان الأحوازيين من الاستفادة من مصادره المائية.

الحركة ناشدت الدول الكبرى والمنظمات العالمية بدعم نضال الشعب العربى الأحوازى فى مواجهة "الاحتلال الإيرانى العنصرى للأحواز".

فى غضون ذلك أكد ممثل المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عبد الرحمن حتة على ضرورة توثيق ما وصفها بـ"انتهاكات النظام الإيرانى فى الأحواز" وتغطيتها إعلامياً وإيصال معاناة الأحوازيين للمنظمات الدولية والعربية المعنية فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت مادلين شارب، مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن انتهاكات النظام الإيرانى بحق الأحوازيين وخاصة فيما يتعلق التلويث البيئى المتعمد واستجرار المياه العذبة يشكل مخاطر بيئية وصحية جسيمة تمس حياة الأحوازيين مباشرة.

ونوهت شارب إلى معاناة أهالى مدينتى المحمرة وعبادان من النقص الحاد فى مصادر المياه العذبة جراء سرقتها من قبل سلطات النظام الإيرانى، وبيعها إلى الدول الأخرى.

وشدد المحامى والحقوقى، أنور مالك، على أن المأساة التى يعيشها الأحوازيون تحت "الاحتلال الإيرانى العنصرى" منذ عقود، داعياً جامعة الدول العربية إلى الاعتراف بالأحواز دولة عربية مستقلة والعمل مع الأحوازيين وقواهم الفاعلة على تحريرها من الاحتلال الإيرانى.


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