نائب وزير الزراعة تبحث فى أيرلندا سبل التعاون بمجال الإنتاج الحيوانى

كتب عز النوبى

تبحث الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سبل التعاون بين مصر وإيرلندا، فى مجال الإنتاج الحيوانى، خلال زيارة رسمية تقوم بها اليوم إلى جمهورية أيرلندا، بناء على دعوة رسمية تلقتها من وزير الزراعة الأيرلندى.

وقالت نائب وزير الزراعة – فى تصريحات صحفية قبيل مغادرتها القاهرة مساء اليوم، إنه من المقرر أن تبحث مع وزير الزراعة الايرلندى تعزيز أوجه التعاون وتبادل المعلومات فى مجال الإنتاج الحيوانى بين مصر وأيرلندا.

وأوضحت انها خلال زارتها ستعقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الطب البيطرى فى ايرلندا ورؤساء الشركات الأيرلندية الراغبة فى التعاون والاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الحيوانى.