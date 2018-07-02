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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:09 م
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نائب وزير الزراعة تبحث فى أيرلندا سبل التعاون بمجال الإنتاج الحيوانى

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:15 م
نائب وزير الزراعة تبحث فى أيرلندا سبل التعاون بمجال الإنتاج الحيوانى الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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تبحث الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سبل التعاون بين مصر وإيرلندا، فى مجال الإنتاج الحيوانى، خلال زيارة رسمية تقوم بها اليوم إلى جمهورية أيرلندا، بناء على دعوة رسمية تلقتها من  وزير الزراعة الأيرلندى.

وقالت نائب وزير الزراعة – فى تصريحات صحفية قبيل مغادرتها القاهرة مساء اليوم، إنه من المقرر أن تبحث مع وزير الزراعة الايرلندى تعزيز أوجه التعاون وتبادل المعلومات فى مجال الإنتاج الحيوانى بين مصر وأيرلندا.

وأوضحت انها خلال زارتها ستعقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الطب البيطرى فى ايرلندا ورؤساء الشركات الأيرلندية الراغبة فى التعاون والاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الحيوانى.

ومن المقرر أن تقوم محرز بزيارة مراكز تجميع الألبان وبعض مزارع الإنتاج الحيوانى للتعرف علي نظام الإدارة المزرعية ونظام التحسين الوراثى، فضلاً عن عقد مقابلات مع الوكالات المسئولة عن الإنتاج الحيواني والمهتمة بالسوق المصرى.

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الثروة الحيوانية

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