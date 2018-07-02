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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:52 م
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نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص الدولة على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:18 م
نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص الدولة على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بكرى حسن صالح نائب الرئيس السودانى
أ ش أ
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أكد النائب الأول للرئيس السودانى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومى، حرص الدولة على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية .

وقال صالح -خلال لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم بوالى جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل، " إن ذلك يعد من أولويات واسترايتجية الحكومة" .


وقال الوالى، فى تصريحات صحفية، إنه قدم تنويرا للنائب الأول لرئيس الجمهورية، حول مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، بجانب الاستعدادت للموسم الزراعى .


وأكد الوالى أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا بفضل تضافر كافة الجهود، منوها إلى أن نائب الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بتوفير كافة الخدمات للمواطنين والبنى التحتية بالولاية .


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