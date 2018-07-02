منحة أمريكية بـ29 مليون دولار أمام البرلمان لدعم برنامج تنظيم الأسرة

كتب : نورا فخرى

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان، "الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة " عن قرار جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنه 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائح الصحية للمجموعات المستهدفة.

ويمقتضي الاتفاقية، تمنح الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الجانب المصرى منحة قدرها 29 مليون دولار أمريكي تقدم على دفعات فى إطار دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعلة أكثر كفاءة واستدامة، وتخضع الدفعات اللاحقة لمدي ما يتوافر لدي الوكالة للغرض من الاتفاقية، منها 6 مليون دولار أمريكي مخصصات حالية، و23 مليون دولار أمريكي ضمن التخصيصات المستقبلية المخططة.

ويتضمن مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، نشاطين أساسيين، وهما نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال وسائل مختلفة تتمثل في تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات بالإضافة إلي التخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات.

والمشروع الثانى، يتمثل فى برنامج خاص بالمسح الديموغرافى والصحى فى مصر عام 2018، وذلك من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعيتها علي السياسة والبرامج.

وحسب التقرير البرلماني، من المتوقع أن تكتمل المساعدة فى 30 سبتمبر 2022 أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الأطراف كتابه.