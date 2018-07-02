وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الاثنين/ نقلا عن مكتب الحكومة الإقليمية في إقليم نانجارهار قوله "إن المسلحين اعتقلوا من منطقة بهسود خلال عملية للقوات الخاصة التابعة لإدارة الأمن الوطني".. مشيرا إلى أن المعتقلين تم تحديد هويتهم، وهم (قارئ عباس، عبدالرشيد وعزام خان)، حيث كانوا يخططون لشن هجمات على القوات الأفغانية في مقاطعة كونار.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي في الوقت الذي قال فيه مسؤولون محليون "إن أحد أعضاء تنظيم (داعش) الذي كان مسؤولا عن التنسيق في المناطق الحضرية وخبيرا في إنتاج قنابل ناسفة، قد قتل خلال عملية للقوات المسلحة الأفغانية، حيث قتل في مدينة جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار".

وأشاروا إلى أن القوات الخاصة التابعة للمخابرات الأفغانية نفذت عملية في منطقة مقام خان في بهسود، مما أدى إلى مقتل عضو رئيسي في تنظيم (داعش)، ويدعى مهاجر.

