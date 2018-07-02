مقتل وإصابة 340 شخصا جراء قصف الحوثيين الأحياء السكنية بمأرب خلال 3 سنوات

عدن (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات فى اليمن "هود"، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 340 شخصا بينهم نساء وأطفال ونازحون من عدد من المحافظات جراء قصف مليشيا الحوثى الانقلابية الأحياء السكنية فى محافظة مأرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وذكرت الهيئة، فى تقرير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيات الحوثى استهدفت الأحياء السكنية بمدينة مأرب بـ 250 مقذوفا صاروخيا تساقط خلال الثلاثة أعوام الماضية، أبرزها مقذوف سقط خلال شهر رمضان فى 22 مايو الماضى فى حى "عذبان" وسط مأرب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.