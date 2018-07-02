مفوضية الانتخابات بالعراق: استكمال الفرز اليدوى فى الانتخابات البرلمانية

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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، أن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوى فى الانتخابات البرلمانية.

وقال الناطق الرسمى باسم مفوضية الانتخابات، ليث جبر حمزة، فى بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوى وأصدر النظام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد والفرز اليدوى فى المراكز والمحطات الانتخابية.

كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، اليوم، أن مفوضية الانتخابات هى الجهة المنوط بها البت فى المنازعات بين مرشحى الانتخابات البرلمانية.