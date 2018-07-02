مصر تفوز برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة لأول مرة منذ 1955

كتب هانى الحوتى

فازت مصر برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، للدورة القادمة 2019 - 2020، حيث نجح المهندس أحمد محمد عثمان فى اقتناص منصب رئيس المجلس فى الانتخابات التى أجريت فى ختام المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة الذى عقد فى تايوان فى الفترة من 26 يونيو إلى 29 يونيو 2018 .

كما فاز أيضا من مصر عمرو أبو العزم، بعضوية مجلس الإدارة عن قارة أفريقيا وأوروبا.

وأسفرت الإنتخابات عن فوز أعضاء جدد فى مجلس إدارة المجلس من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والأرجنتين و تايوان.

وتعليقا على ذلك، أكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب الرئيس المنتخب للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل المبادرات التنموية التى طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال الفترة الماضية إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف لائقة لشباب مصر.

وأوضح عثمان أن دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال ومبادرة البنك المركزي، يؤكد الإهتمام الكبير بتلك المشروعات من جانب الحكومة المصرية، متوقعا مساهمتها فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة و خفض معدلات البطالة.

أكد عثمان أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ المجلس منذ عام 1955 التى يتم فيها اختيار الرئيس من منطقة الشرق الأوسط أو من دولة إسلامية.

كما وجه عثمان الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تلقاه من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والخارجية وهيئة الرقابة الإدارية والذى ساهم فى نجاحه برئاسة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة .

الجدير بالذكر أن المجلس الدولى للمشرعات الصغيره الذى يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة فى العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً.