مصر الخير تطلق حملة "تزينوا بالأخلاق" بالتعاون مع البنك الأهلى

أطلقت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى حملة "تزينوا بالأخلاق" بهدف التوعية وإحياء الاخلاق الكريمة التي أوشكت على الإندثار.

تهدف هذه الحملة الأخلاقية إلى تغيير الجانب الغير ملموس في الحياة اليومية لكل مصرى ومصرية، حيث ترى مؤسسة مصر الخير أن التنمية الحقيقة للإنسان فى المجتمع تتأثر بشكل كبير ومباشر بعملية النهوض الثقافى.

تأتي حملة "تزينوا بالأخلاق" للتأكد على الرقى الضرورى فى المعاملات اليومية بين جميع أطراف المجتمع، بغض النظر عن النوع،أو اللون، أو الثقافة أو الانتماءات، حيث أن النهوض الثقافى له تأثير إيجابي علي الناحية الأخلاقية.

والقيم الأساسية التي تأمل الحملة فى إعادة إحيائها هي الرحمة و الجدعنة و العطاء و الكرم و التسامح والذوق و الكلمة الطيبة والأصول و النخوة.







