video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر الخير تطلق حملة "تزينوا بالأخلاق" بالتعاون مع البنك الأهلى

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:05 م
مصر الخير تطلق حملة "تزينوا بالأخلاق" بالتعاون مع البنك الأهلى جانب من الحملة
إضافة تعليق

أطلقت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصرى حملة "تزينوا بالأخلاق" بهدف التوعية وإحياء الاخلاق الكريمة التي أوشكت على الإندثار.

 

تهدف هذه الحملة الأخلاقية  إلى تغيير الجانب الغير ملموس في الحياة اليومية لكل مصرى ومصرية، حيث ترى مؤسسة مصر الخير أن التنمية الحقيقة للإنسان فى المجتمع  تتأثر بشكل كبير ومباشر بعملية النهوض الثقافى.

 

تأتي حملة "تزينوا بالأخلاق" للتأكد على الرقى الضرورى فى المعاملات اليومية بين جميع أطراف المجتمع، بغض النظر عن النوع،أو اللون، أو الثقافة أو الانتماءات، حيث أن النهوض الثقافى له تأثير إيجابي علي الناحية الأخلاقية.

 

والقيم الأساسية التي تأمل الحملة فى إعادة إحيائها هي الرحمة و الجدعنة و العطاء و الكرم و التسامح والذوق و الكلمة الطيبة والأصول و النخوة.

 

تزينوا بالاخلاق 1
 
 
تزينوا بالاخلاق 2
 

إضافة تعليق

مصر الخير

البنك الأهلى

تزينوا بالأخلاق




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة