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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة نقل مع ملاكى بساحلى الإسكندرية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:16 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة نقل مع ملاكى بساحلى الإسكندرية حادث تصادم-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الساحلى، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الساحلى منطقة الكيلو 57 - تجاه مطروح.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين السيارة نقل إسكندرية س ف ر مصر "مقطورة " قيادة ص ج ع  40 سنة سائق  مقيم برج العرب القديم - دائرة القسم ، والسيارة ملاكي مطروح  قيادة  ص م ف سن 54 سائق  مقيم قرية القصر محافظة مطروح، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بالسيارة الثانية تصطدم به من الخلف.                    

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة عدد 3 من مُستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى برج العرب العام، ونقل المصابين لمستشفى سيدى كريرللعلاج "حالتهم مُستقرة".

تم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب  وجاري العرض على النيابة.

 

 

 

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