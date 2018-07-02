مشروعات مائية بمحافظتى قنا والأقصر بقيمة 90 مليون جنيه

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بأن إنجازات الوزارة خلال العام الحالى فى مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الرى بمحافظتى قنا والأقصر استهدفت رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة وكذلك إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول للاستفادة من حصاد مياه السيول عند مصباتها فى المجارى المائية مرة أخرى (الترع والمصارف) علاوة على شحن الخزان الجوفى.

أشار عبد العاطى إلى انتهاء قطاع الرى بمحافظتى قنا والأقصر من تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه شملت إنشاء كوبرى خرسانة مسلحة على مخر سيل كرم عمران ، وكوبرى خرسانة مسلحه على مخر سيل الشيخ عيسى ، وهدار مصب مخر سيل الكلاحين على مصرف الكلاحين، وكذلك تغطية ترعة الشعانية بطول 250 متر ، فضلا عن انشاء كوبرى معدنى على ترعة الكلابية وإحلال وتجديد بوابات بهندسة الأقصر، علاوة على إحلال وتجديد كوبرى على ترعة هو البحرية وتاهيل تخفيف ترعة اصفون ك 125 بتكاسى أحجار، وإحلال وتجديد كوبرى على ترعة المكسر، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهيرات بجميع مخرات السيول والترع التي تصب علي هذه المخرات في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة السيول.

من جانبه أفاد المهندس محمد السيد أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية لقنا والأقصر بقيام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة تضمنت استكمال إنشاء (4) كباري على ترعة اصفون و (1) كوبرى على ترعة الرمادى بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه .إلى جانب إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 1 ( وادي بنات بري ) بمحافظه الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه ، وكذلك انشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 2 ( وادي المدامود ) بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية نحو 38 مليون جنيه .

وأضاف أبو الفتوح إلى قيام الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالاقصر بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية بدائرة الإدارة شملت نهو عملية ازاله نبات ورد النيل والحشائش الاخرى بقنا بتكلفة 700 ألف جنيه إضافة إلى عملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة بمدينة قنا بتكلفة نحو 500 ألف جنيه ، وكذلك عملية تطوير وتحسين كورنيش مدينة قنا بتكلفة (1) مليون جنيه وكورنيش مدينة قوص بتكلفة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه.