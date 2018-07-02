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مسرحية كوميدية جديدة وحفلين فنيين فى فعاليات سوق عكاظ 2018

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:48 م
مسرحية كوميدية جديدة وحفلين فنيين فى فعاليات سوق عكاظ 2018 سوق عكاظ
كتب مصطفى عنبر
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رواد الدورة الحالية من مهرجان سوق عكاظ التراثى بالمملكة العربية السعودية، على موعد مع مسرحية كوميدية جديدة، وحفلين فنيين، فى الفترة من الثانى وحتى الرابع من يوليو الجارى.

وتقدم الهيئة السعودية العامة للترفيه، على مسرح السوق، مسرحية "الشاعر مصقول" التى صممت خصيصاً لهذه الفعالية، وهى من بطولة الفنان الكويتى طارق العلى، وتدور أحداثها حول محاولات الشاعر (مصقول) فضح أمين المكتبة (النحوى)، بعد أن اكتشف أنه ليس أهلاً لبيع الكتب، وأن هناك من هو أجدر منه لهذه المهمة.

تقيم الهيئة أيضًا وفى المكان نفسه حفلين فنيين، فى يومى الخامس والسادس من يوليو، يجمع الحفل الأول، المطربين عبد الله رشاد وحسن إسكندرانى، أما الثانى فيجمع المطرب السعودى المعروف على عبد الكريم، والفنان الشاب رامى عبد الله الذى سبق وأن شارك فى افتتاح مهرجان سوق عكاظ العام الماضى، بجوار فنان العرب محمد عبده.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للترفيه هذا العام، للمرة الثانية، بعد مشاركة ناجحة كانت في العام الماضي. يذكر أن مهرجان سوق عكاظ يُعَدُ معلماً ثقافياً وسياحيا بارزاً فى المملكة.


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سوق عكاظ

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محمد عبده

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