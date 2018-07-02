مركز فلسطينى: 18 شهيدا واعتقال 430 وهدم 24 منزلا ومنشأة فى يونيو الماضى

رام الله (أ ش أ)

قال مركز عبد الله الحورانى للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 18 مواطنا استشهدوا وأصيب 2200 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال شهر يونيو الماضى.

وأوضح المركز فى تقريره الشهرى حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى خلال شهر يونيو 2018، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو (430) مواطنا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال هدمت فى ذات الفترة، 24 بيتا ومنشأة، واستولت على 24.5 دونم ( الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) فى منطقة جبل صبيح التابع لأراضى بلدتى بيتا وقبلان وقرية يتما جنوب محافظة نابلس، كما جرفت نحو 30 دونما من أراضى قرية التوانى قرب يطا.

وعن الشهداء، أكد المركز استشهاد (18) شخصا من بينهم أربعة أطفال وسيدة على يد قوات الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن بينهم 16 مواطنا قتلتهم على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، وشهيدان فى الضفة الغربية، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز فى ثلاجاتها جثامين 24 شهيدا من الضفة وقطاع غزة .

وعن الجرحى والمعتقلين، اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يونيو الماضي، نحو (430) مواطنا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال، وأصابت نحو (2200) مواطن فى قطاع غزة والضفة الغربية بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، بينهم مئات الأطفال.

ويأتى هذا الارتفاع الكبير فى إعداد المصابين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة إطلاق النار من قبل قناصة قوات الاحتلال ضد المواطنين المشاركين فى المسيرات السلمية على طول الحدود فى قطاع غزة للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار، إضافة إلى استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتهم إليها.

وعن الاعتداءات على غزة ومسيرات العودة، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فى ظل استمرار مسيرات العودة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد (16) مواطنا من بينهم المسعفة رزان النجار، و(4) أطفال آخرين، وإصابة نحو (2048) مواطنا بجروح مختلفة.

وشملت الاعتداءات (103) عملية إطلاق نار على المزارعين ورعاة الأغنام، إضافة إلى (10) عمليات قصف مدفعي، وشن (72) غارة جوية، و(13) عملية توغل شرق محافظات القطاع، وتعرض الصيادون إلى (26) عملية إطلاق نار من زوارق الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال (21) مواطناً، من بينهم (3) صيادين.

وحول سياسة هدم البيوت والمنشآت، هدمت سلطات الاحتلال (24) بيتا ومنشأة، شملت (8) بيوت، من بينها بيت الأسير علاء قبها من بلدة برطعة الشرقية غربى مدينة جنين، وخمسة بيوت قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية فى مدينة القدس، إضافة إلى (16) منشأة، من بينها منشأة تم الاستيلاء عليها فى خربة المفقرة بمسافر يطا جنوبى الخليل، وتركزت عمليات الهدم فى أحياء واد الجوز والثورى وبلدات صور باهر وأبو ديس وسلوان وبيت حنينا وحزما وقلنديا البلد فى محافظة القدس .

فيما وزعت سلطات الاحتلال (39) اخطارا بالهدم من بينها مدرسة فى منطقة أمريحة التابعة لبلدة يعبد غربى جنين، وتوزعت الإخطارات على بلدات تقوع والخضر ونحالين بمحافظة بيت لحم، وقرية بيت سيرا ومخيم الأمعرى بمحافظة رام الله، وبلدة النويعمة بمحافظة أريحا، وبلدة حزما بمحافظة القدس، وقرية بردلة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.