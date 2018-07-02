مجدى يعقوب مؤكدًا ضرورة الاستثمار فى العلم: "أمل مصر الوحيد"

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، أن العلم هو أمل مصر الوحيد، والاستثمار فى العلم هو أفضل شىء فى العالم.

وأوضح الجراح العالمى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، المذاع على فضائية "اليوم"، أن الاستثمار فى الأبحاث العلمية يؤدى لتحسين الصحة، واقتصاد الدولة، وأيضا تساعد الاكتشافات العلمية فى علاج ومواجهة الأمراض.

وشدد على ضرورة مساهمة مصر فى العلم، مضيفًا أن الاستثمار العلمى فى مصر يتحسن، ولكن يجب المزيد من الاستثمار فى الشباب لأنهم الأمل للدولة.