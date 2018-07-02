متوسط سعر خام دبى يتراجع فى يونيو من أعلى مستوى بأكثر من 3 سنوات

رويترز

قال متعامل فى السوق، اليوم الاثنين، إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس.

للتسعير بلغ 73.592 دولار للبرميل في يونيو حزيران، ليتراجع بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 في الشهر السابق.

وفيما يلي متوسط أسعار خامي دبي وسلطنة عمان ومتوسطهما علىمنصة بلاتس بالدولار للبرميل.

ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعارالبيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

الخام يونيو مايو التغير

دبي 73.592 74.413 -0.821

عمان 73.653 74.458 -0.805

متوسط دبي/عمان 73.623 74.436 -0.813