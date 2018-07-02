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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:57 ص
خالد صلاح
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متوسط سعر خام دبى يتراجع فى يونيو من أعلى مستوى بأكثر من 3 سنوات

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:10 ص
متوسط سعر خام دبى يتراجع فى يونيو من أعلى مستوى بأكثر من 3 سنوات نفط - أرشيفية
رويترز
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قال متعامل فى السوق، اليوم الاثنين، إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس.

للتسعير بلغ 73.592 دولار للبرميل في يونيو حزيران، ليتراجع بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 في الشهر السابق.

وفيما يلي متوسط أسعار خامي دبي وسلطنة عمان ومتوسطهما علىمنصة بلاتس بالدولار للبرميل.

ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعارالبيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

   

   

    الخام        يونيو        مايو         التغير

    دبي        73.592        74.413        -0.821

    عمان        73.653        74.458        -0.805

    متوسط دبي/عمان    73.623        74.436        -0.813


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