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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:28 م
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مباحث القاهرة تكشف واقعة سرقة 950 ألف جنيه من شركة بقصر النيل

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:37 م
مباحث القاهرة تكشف واقعة سرقة 950 ألف جنيه من شركة بقصر النيل المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ 950 ألف جنيه، من داخل مقر شركة بمنطقة قصر النيل، والذى تبين من خلال تفريغ الكاميرات أن مندوب مبيعات بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، عقب رصده عقب خروجه ويحمل حقيبة سوداء، وتم ضبطه، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "حسن ع ع" 46 سنة، محامى، وكيلاً عن "يحيي م أ" صاحب شركة، بإكتشاف موكله سرقة مبلغ 950 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة بمقر مكتب الحسابات، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال التحريات تبين وجود ثني بعدد 2 سيخ حديدى بالباب الخاص بمقر مكتب الحسابات، وبداخله خزينة الشركة، وتبين أن المفتاح متروك بها، كما تبين سلامة باقى منافذ الشركة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

 

ومن خلال التحريات، وفحص العاملين بالشركة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل لمشاهدة "سمير ع م" 26 سنة، مندوب مبيعات بالشركة، أمام مدخل العقار محل الواقعة، يتحدث بهاتفه المحمول مساء اليوم السابق للواقعة، وأخرى الساعة 6.20 مساءا بذات اليوم أثناء خروجه من العقار حاملاً حقيبة سوداء على كتفه، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

كما أمكن التوصل إلى شهود رؤية وهم كل من حارس العقار محل البلاغ، وعامل بجراج العقار محل البلاغ، ونائب أمين الخزينة بالشركة، وعامل بالشركة، ومدير مالى بالشركة، حيث قرر الأول والثانى بمشاهدتهما للمتهم أثناء نزوله من مقر الشركة حاملاً حقيبة سوداء، وقرر الثالث بأنه بذات التاريخ حضر إليه المتهم وطلب منه الدخول لمكتب الحسابات محل عمله بدعوى فقده للمفاتيح الخاصة به.

 

وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال الشهود أنكر ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة التى باشرت التحقيق.


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