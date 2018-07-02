video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر يابانى يشير لنمو الإنتاج الصناعى والتصدير ينكمش

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:51 ص
مؤشر يابانى يشير لنمو الإنتاج الصناعى والتصدير ينكمش مؤشر يابانى -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

 نما النشاط الصناعى فى اليابان بوتيرة أسرع قليلا في يونيو لكن طلبيات التصدير نزلت عما أُعلن مبدئيا في مؤشر مثير للقلق على التأثير المحتمل للخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح ماركت/نيكى اليوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية سجل 53 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية لينزل عن قراءة أولية كانت تبلغ 53.1 لكنه يظل أعلى من القراءة النهائية لشهر مايو البالغة 52.8.

ومازال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش للشهر الثانى والعشرين وعلى التوالى.

وفي حين نما إنتاج المصانع بوتيرة نشطة فى الشهر الماضي فى مؤشر على قوة القطاع الصناعي فإن هذه القوة قد تُختبر إذا استمر تراجع الصادرات.

ونزلت القراءة النهائية لطلبيات التصدير عن القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة وجاءت أقل من قراءة مايو البالغة 51.1 لتسجل أول تراجع فى 22 شهرا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إمبراطور اليابان أكيهيتو يعانى من نقص التروية الدماغية

كأس العالم 2018.. ثقة بلجيكا تتحدى طموحات اليابان

كأس العالم 2018.. التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا ضد اليابان

اخبار عالميه

اقتصاد

مؤشر يابانى

اليابان




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة