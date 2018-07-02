مؤسسة النفط الليبية تعلق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق

كتبت ريهام عبد الله

أعلنت مؤسسة النفط الليبية تعليق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق، وفقا لما نشرته قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، أكدت أمس الأحد أن إغلاق السلطات فى الشرق لموانئ نفطية قد ينتج عنه خسائر تقدر بواقع 850 ألف برميل يوميا من النفط الخام وإيرادات يومية قدرها 67.4 مليون دولار.