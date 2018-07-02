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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:02 م
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مؤسسة النفط الليبية تعلق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:44 ص
مؤسسة النفط الليبية تعلق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق النفط - صورة أرشيفية
كتبت ريهام عبد الله
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أعلنت مؤسسة النفط الليبية تعليق عمليات تصدير النفط من موانئ الشرق، وفقا لما نشرته قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، أكدت أمس الأحد أن إغلاق السلطات فى الشرق لموانئ نفطية قد ينتج عنه خسائر تقدر بواقع 850 ألف برميل يوميا من النفط الخام وإيرادات يومية قدرها 67.4 مليون دولار.

وجرى وقف العمليات فى الموانئ بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبى المتمركز فى الشرق يوم الاثنين الماضى، أنه لن يسمح بعد ذلك للمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس بالتصدير منها.
 

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مؤسسة النفط الليبية

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