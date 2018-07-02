لجنة تقصى الحقائق بالعراق تؤكد ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق النيابية العراقية عادل نورى ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلى أنه إذا تمت عملية العد والفرز اليدوى لأصوات الناخبين بشكل صحيح وشفاف سيتضح أن نسبة التزوير تتجاوز أكثر من 65 إلى 70%.

وقال نورى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد "إن الطريق الأصوب هو اختصار الطريق والجهد وإلغاء الانتخابات بشكل كامل واعتبارها مهزلة ينبغى التخلص منها فورا".

ولفت إلى أن لديه شكوك بالتفاف المفوضية على القانون، معربا عن استغرابه من تأجيل تحديد موعد العد والفرز اليدوى حتى انتهاء مدة عمل البرلمان الحالي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت أمس الأول عن بدء عملية العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات النيابية غدا الثلاثاء، فيما قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوى بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج.