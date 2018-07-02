video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كايشين تعلن تباطؤ نمو قطاع التصنيع الصينى فى يونيو مع هبوط طلبيات التصدير

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:38 ص
كايشين تعلن تباطؤ نمو قطاع التصنيع الصينى فى يونيو مع هبوط طلبيات التصدير الرئيس الصينى
رويترز
إضافة تعليق

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصينى تباطأ قليلا في يونيو، في الوقت الذي واجهت فيه الشركات ارتفاعا فى تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاضا فى طلبيات التصدير وسط تصاعد النزاع التجارى مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر كايشين/ماركت لمديرى المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 في يونيو حزيران من 51.1 فى مايو، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالى.

وارتفع مؤشر فرعي للإنتاج إلى 52.1 في يونيو حزيران، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم تباطؤ الطلبيات الجديدة وإقبال الشركات على البيع من المخزونات القائمة بدلا من إعادة التخزين.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة في عامين، لكنها لم تسجل انخفاضا كبيرا عن الشهرين السابقين.

تواجه الصين تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة أكبر أسواق صادراتها، بما يزيد من الضبابية التي تكتنف قطاع الصناعات التحويلية في وقت يتباطأ فيه أيضا الطلب المحلي على ما يبدو.

كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية التي نشرت يوم السبت أظهرت تباطؤا في نمو المصانع في يونيو، إذ تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.5 من 51.9 في مايو.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تقرر الانتقام من "العم سام".. الرئيس الصينى يتعهد بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.. يبلغ 20 مسئول شركة كبرى بالرد على جمارك ترامب.. وصحيفة أمريكية: الرئيس الأمريكى يستشعر الخطر ويتراجع عن التهديدات

الرئيس الصينى يؤكد لماتيس أن بلاده ليست توسعية ولن تتنازل عن أراضيها

الرئيس الصينى يجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسى فى العاصمة بكين

موقع ويبو الصينى يحجب تدوينات عن جون أوليفر بعد انتقاده الرئيس الصينى شئ

الرئيس الصينى: السلام والاستقرار سيعمان شبه الجزيرة الكورية

اخبار عالميه

الصين

الرئيس الصينى

الاقتصاد الصينى




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة