واستمع المشاركون في القمة إلى تقرير قدمه رئيس جمهورية سيراليون "جيوليوس مادا بيو" حول وضعية الأمن والسلم في القارة الإفريقية وبؤر التوتر خصوصا في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وليبيا ووسط إفريقيا ومالي والساحل.

وتضمن التقرير تصورا حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوتر في هذه المناطق سبيلا لتكريس الديمقراطية ووضع قواعد تنمية مستديمة تسكت أصوات المدافع وتبعث الأمل في صفوف السكان عبر خلق مزيد من فرص العمل وإرساء العدالة وإشراك الشباب والقوى الحية لبناء مستقبل هذه الأوطان.

وركزت المداخلات على تصورات حول أسباب التوتر والوسائل الكفيلة بمواجهته فيما يرى المراقبون أن موضوع الأمن يبقى أهم الأولويات التي تعيق العملية التنموية في غالبية الدول الإفريقية.