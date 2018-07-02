فيديو وصور.. العثور على 13 مفقودا أحياء داخل كهف بتايلاند بعد 9 أيام من فقدانهم

رويترز

قال حاكم إقليم تشيانج راى التايلاندى اليوم الإثنين إن فرق إنقاذ عثرت على 12 صبيا مفقودا ومدربهم داخل كهف وهناك "مؤشرات على أنهم على قيد الحياة" بعد تسعة أيام من فقدهم.

وقال الحاكم نارونجساك أوسوتاناكورن للصحفيين "القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية عثرت على الثلاثة عشر جميعا وهناك مؤشرات على أنهم على قيد الحياة".

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل كهف تام لوانج.



أعضاء الفريق يطمئنون عائلاتهم



الصحفيون



العثور على 13 مفقودا فى تايلاند



حديث مع أحد أعضاء الفريق



فرق الإنقاذ



فرق البحث فى تايلاند



فريق كرة القدم