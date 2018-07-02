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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:53 م
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فيديو وصور.. العثور على 13 مفقودا أحياء داخل كهف بتايلاند بعد 9 أيام من فقدانهم

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:38 م
فيديو وصور.. العثور على 13 مفقودا أحياء داخل كهف بتايلاند بعد 9 أيام من فقدانهم العثو على 13 مفقودا أحياء داخل كهف بتايلاند
رويترز
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قال حاكم إقليم تشيانج راى التايلاندى اليوم الإثنين إن فرق إنقاذ عثرت على 12 صبيا مفقودا ومدربهم داخل كهف وهناك "مؤشرات على أنهم على قيد الحياة" بعد تسعة أيام من فقدهم.

وقال الحاكم نارونجساك أوسوتاناكورن للصحفيين "القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية عثرت على الثلاثة عشر جميعا وهناك مؤشرات على أنهم على قيد الحياة".

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل كهف تام لوانج.

أعضاء الفريق يطمئنون عائلاتهم
أعضاء الفريق يطمئنون عائلاتهم

 

الصحفيون
الصحفيون

 

العثور على 13 مفقودا فى تايلاند
العثور على 13 مفقودا فى تايلاند

 

حديث مع أحد أعضاء الفريق
حديث مع أحد أعضاء الفريق

 

فرق الإنقاذ
فرق الإنقاذ

 

فرق البحث فى تايلاند
فرق البحث فى تايلاند

 

فريق كرة القدم
فريق كرة القدم

 

قوات الإنقاذ فى تايلاند
قوات الإنقاذ فى تايلاند

 


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