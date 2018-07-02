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فيديو.. شهريار الصومالى.. شاب يتزوج بامرأتين في ليلة واحدة

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:06 ص
فيديو.. شهريار الصومالى.. شاب يتزوج بامرأتين في ليلة واحدة صوماى يتزوج فتاتين فى ليلة واحدة
كتب سيد صابر
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أثار شاب صومالى، الكثير من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحتفل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد.

وقال الشاب الصومالى الذى يدعى سحردي إبراهيم عوض، إنه حقق حلم حياته والذى ظل يراوده منذ الصغر بالزواج من فتاتين في وقت ومكان واحد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف سحردي، أنه تعرف على زوجتيه وعاش قصة حب معهما لمدة وصلت إلى ثمانية أشهر، قبل أن يجرى تعارف بينهما ويخبرهما بنيته فى الزواج فى ليلة واحدة، وتم الاتفاق على موعد الزواج بعد موافقة الفتاتين.


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شاب صومالى يتزوج اثنين فى ليلة واحدة

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