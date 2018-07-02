video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. انهيار شارع طوله 50 متراً تحت مجمع سكنى فى الصين

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:49 م
فيديو.. انهيار شارع طوله 50 متراً تحت مجمع سكنى فى الصين جانب من انهيار طريق فى الصين
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

نشرت وسائل إعلام صينية، مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة سجلتها إحدى كاميرات المراقبة، توثق انهيار شارع بالكامل فى مدينة جوانيان بمحافظة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وبحسب موقع فضائية "روسيا اليوم"، أكد الإعلام المحلى الصينى أن طريقا سريعا قرب مدخل إلى موقف سيارات تحت الأرض قد انهار بالكامل بشكل مفاجئ فى الساعة 06:52 أمس الأحد 1 يوليو وانزلق تحت مجمع سكنى.

وأشارت قناة "CCTV" المحلية، إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما نقلت عن شاهد عيان أن الانهيار طال قطاعا يبلغ طوله 50 مترا من الطريق.

وأعلنت السلطات أنها باشرت تحقيقا فى هذا الحادث، إلا أن بعض وسائل الإعلام الصينية أشارت إلى أنه نجم عن أمطار غزيرة استمرت خلال أيام فى المحافظة، مضيفة أنه تم إجلاء عدد من السكان فى المنطقة المجاورة للموقع تحسبا لانهيار آخر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الصين تنشر قصصا لعرب نجحوا فى تعزيز الثقافة العربية الصينية

شركة صينية تطور بندقية ليزر تحرق الجلد والملابس على بعد 800 متر

الصين

انهيارات ارضيه

امطار

اخبار الصين




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة