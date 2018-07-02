فيديو.. الصين تنشر قصصا لعرب نجحوا فى تعزيز الثقافة العربية الصينية

كتب: هانى محمد

باتفاق الجانبين الصينى والعربى، ستعقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى فى يوم 10 يوليو الجارى، حيث سيحضره وانج لى وزير الخارجية الصينى، وعدد من وزراء الخارجية للدول العربية أو ممثلوهم والأمين العام لجامعة الدول العربية.

خلال هذا الاجتماع سيناقش الجانبان بشكل شامل سبل تعزيز الصداقة العربية الصينية التقليدية ودفع بناء "الحزام والطريق" وتدعيم التشارك فى إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع مصير مشترك للبشرية، وسبل تعزيز البناء المؤسسى للمنتدى وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

وتضمن الفيديو الذى حصل عليه "اليوم السابع"، تاريخ العلاقات الصينية العربية منذ نشأتها فى عام 1956، حيث أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع أول دولة عربية، وفى عام 1990، تمت إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وجميع الدول العربية.

وطرح الرئيس الصينى شى جين بينج مبادرة التشارك العربى الصينى فى بناء "الحزام والطريق" عام 2014، وتم توقيع وثائق التعاون للحزام والطريق بين الصين وتسع دول عربية وعلى رأسهم مصر.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين الصين والدول العربية 191.4 مليار دولار أمريكى فى عام 2017، واستوردت الصين 157 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية فى عام 2017.

إما بالنسبة إلى الجانب الثقافى، نجد أن أكثر من 20 ألف طالب عربى يدرسوا فى الصين فى عام 2017.

كما تضمن الفيديو عددًا من القصص الشخصية التى نجحت فى تعزيز التبادل بين البلدين، وكان من ضمنهم مصرى وعراقى، وآخر دكتور صينى يتحدث اللغة العربية بطلاقة الذى سافر إلى الجزائر للعمل مع أحد الفرق الطبية فى الجزائر.