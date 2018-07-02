فيديو.. التعليم: سنقبل 1270 معلما من بين 28 ألفا تقدموا للعمل بالمدارس اليابانية

كتب محسن بديوى

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اختيار 1270 معلما من بين 28 ألفا تقدموا للعمل بالمدارس اليابانية، وسيتم توزيعهم على 45 مدرسة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن افتتاح 55 مدرسة ليصبح عددها 100 مدرسة يابانية.

وقال "شوقى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر الفضائية المصرية الأولى، إنه تم الانتهاء من المبانى والمدرسين وطريقة اختيارهم وتم فتح الباب لقبول المعلمين والإداريين، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية لانتقاء الأكثر كفاءة وتدريبهم.

وأشار إلى أن المدارس اليابانية تقدم مناهج دراسية حديثة جدًا، ولغة أجنبية منذ الكى جى وان، وتتخذ النموذج اليابانى الذى يركز على مفهوم بناء شخصية الطفل، ويراعى سلوكياته وقيمه مع تنمية المعارف، معقبًا:"نكون مواطن صالح متزن ومنتج ويحترم نفسه والآخر، والأولوية فى القبول للطلاب الأقرب للسكن بالمدرسة".