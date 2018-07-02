video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. التعليم: سنقبل 1270 معلما من بين 28 ألفا تقدموا للعمل بالمدارس اليابانية

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:56 م
فيديو.. التعليم: سنقبل 1270 معلما من بين 28 ألفا تقدموا للعمل بالمدارس اليابانية وزير التعليم
كتب محسن بديوى
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اختيار 1270 معلما من بين 28 ألفا تقدموا للعمل بالمدارس اليابانية، وسيتم توزيعهم على 45 مدرسة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن افتتاح 55 مدرسة ليصبح عددها 100 مدرسة يابانية.

وقال "شوقى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهارده" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر الفضائية المصرية الأولى، إنه تم الانتهاء من المبانى والمدرسين وطريقة اختيارهم وتم فتح الباب لقبول المعلمين والإداريين، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية لانتقاء الأكثر كفاءة وتدريبهم.

وأشار إلى أن المدارس اليابانية تقدم مناهج دراسية حديثة جدًا، ولغة أجنبية منذ الكى جى وان، وتتخذ النموذج اليابانى الذى يركز على مفهوم بناء شخصية الطفل، ويراعى سلوكياته وقيمه مع تنمية المعارف، معقبًا:"نكون مواطن صالح متزن ومنتج ويحترم نفسه والآخر، والأولوية فى القبول للطلاب الأقرب للسكن بالمدرسة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: طالب الجامعة الواحد يكلف الدولة 40 ألف جنيه سنويا

طارق شوقى

وزير التعليم

المدارس اليابانيه

خيرى رمضان

برنامج مصر النهارده




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة