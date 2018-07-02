فوز ياسر زعزع وعمرو الجناينى بمقعد أمناء الحفظ بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن فوز كلا من ياسر حسنين زعزع بعدد أصوات 1.185 مليون صوت، عمرو يوسف الجناينى بعدد أصوات 983 ألف صوت، عمرو مصطفى على 919 ألف صوت ليفوزوا بمقعد أمناء الحفظ بمجلس إدارة الشركة.

وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.

ويتنافس فى الانتخابات على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، وائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.

وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى.

وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.