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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
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فرنسى متهم بتهريب أسلحة يمثل مجددا أمام محكمة اسرائيلية

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:51 م
فرنسى متهم بتهريب أسلحة يمثل مجددا أمام محكمة اسرائيلية محكمة إسرائيلية - أرشيفية
أ ف ب
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مثل موظف قنصلى فرنسى، متهم بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية فى سيارة قنصلية رسمية أمام محكمة اسرائيلية، اليوم الاثنين، لكن محاكمته أرجئت إلى سبتمبر المقبل.

ويواجه الفرنسى رومان فرانك الموظف فى القنصلية الفرنسية وعدد من الفلسطينيين اتهامات بالانتماء إلى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين نوفمبر 2017 وفبراير الماضى.

وظهر فرانك فى قاعة محكمة فى بئر السبع فى جنوب إسرائيل مرتديا قميصا رماديا فى الجلسة التى حضرها والداه وممثل عن السفارة الفرنسية.

وبعد أن طلب محامي فرانك مزيدا من الوقت لتحضير أوراق القضية وطلب ترجمة رسمية للائحة الاتهام إلى اللغة الفرنسية، قرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى 16 سبتمبر المقبل. ويحاكم فرانك مع تسعة مشتبه بهم آخرين.

واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بأنه شارك فى شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية.

وأكدت السلطات الاسرائيلية أن فرانك تصرف بشكل فردى ومن دون علم القنصلية، مشددة أن العلاقات مع فرنسا لم تتأثر.

 

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إسرائيل

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