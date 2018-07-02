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"غرفة الرعاية الصحية" توصى بعدم رفع أسعار الخدمات الصحية أكثر من 15%

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:58 ص
"غرفة الرعاية الصحية" توصى بعدم رفع أسعار الخدمات الصحية أكثر من 15% مستشفى - صورة أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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أوصى مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، بعدم زيادة أسعار تقديم الخدمة الصحية نسبة تتعدى 15%، مع استمرار دعم غير القادرين من الصناديق المخصصة والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال.

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة، أن الاجتماع ناقش تأثير زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للخدمة الصحية، خاصة وأن تكاليف تقديم الخدمة الصحية ترتفع كثيرا عن غيرها من الخدمات، ولا غنى عنها للمواطن المصرى.

كما اعتمد المجلس خطة الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء الغرفة، فى مجال الجودة والاعتماد، والإدارة المتخصصة للرعاية الصحية، والتى تساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، كذلك ناقش المجلس آليات التعاون المشترك والدائم مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية، لفتح قنوات الاتصال مع ممثلى الدول الإفريقية المستهدفة من أجل تنشيط السياحة العلاجية.


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