طائرات حربية تركية تهاجم مناطق شمال محافظة دهوك العراقية

بغداد (أ ش أ)

هاجمت طائرات حربية تركية اليوم الاثنين، مناطق حدودية شمال محافظة دهوك العراقية.

وقال شهود عيان، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طائرات حربية تركية قصفت ظهر اليوم جبل زركى الكائن قبالة مركز قضاء العمادية، وإن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المواقع التى تعرضت للهجوم".

وأشاروا إلى أن الهجوم أثار الذعر بين سكان المنطقة، وأنه لم يعرف حجم الخسائر التى أسفرت عن الهجوم، كما أن الطائرات الحربية التركية ما زالت تجوب سماء المنطقة.

ويشن الجيش التركى منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالى العراق بذريعة القضاء على مسلحى حزب العمال الكردستانى.