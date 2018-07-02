ضبط 246 مخالفة فى حملة مرورية ببنى سويف

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الادارة و هشام مكى رئيس مباحث المرور ، الحملة التى نفذت على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس "، لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، وإنتظار خاطىء" .