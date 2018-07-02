ضبط 109 متهمين وبحوزتهم 115 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحافظات

كتبت دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ونجح فى ضبط 109متهمين وبحوزتهم 115 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 115 قطعة سلاح نارى بحوزة 109 متهمين.

كما تم ضط 15 بندقية آلية و25 بندقية خرطوش و4 طبنجات و71 فرد محلى الصنع و96 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و10 خزائن لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.