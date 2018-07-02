صيدلى يقتل حماه بـ"لكمة" فى وجهه بسبب مشاجرة مع زوجته بمصر الجديدة

كتب ــ كريم صبحى

دفع موظف بالمعاش حياته ثمنا للخلافات الزوجية بين ابنته وزوجها بعدما تلقى "لكمة" فى وجهه من زوج ابنته، فى مشادة كلامية بينهما داخل شقة بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من المستشفى بوصول "عياد م" 67 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة نتيجة إصابته بنزيف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "شفيق ا" 41 سنة صيدلى تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، فاتصلت بوالدها كى يحضر ليأخذها.

توجه الأب إلى شقة ابنته وتقابل مع زوجها الذى رفض تركها الشقة، فنشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالد زوجته، قام على إثرها بضربه "لكمة" فى أنفه أدت إلى إصابته بنزيف، وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.