صور.. 800 شاب من 120 دولة يشاركون بالملتقى السنوى الـ70 للشباب فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت منذ قليل فعاليات الملتقى السنوى للشباب فى دورته الـ70 الذى تنظمة منظمة AIESEC، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحر الأحمر، بحضور 800 شاب من 120 دولة حول العالم .

وافتتحت فعاليات الملتقى بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير الإدارة المركزية بالوزارة، وذلك عقب انعقاد مؤتمر صحفى ظهر اليوم خاص بالمؤتمر، حيث انطلقت الفعاليات الحية للمؤتمر بعرض ثلاثى الأبعاد على أبواب المعبد لشرح قصة عروس النيل فى مصر فى تاريخ المصريين القدماء .

كما شمل حفل الافتتاح الملتقى العالمى السنوى للشباب فى دورته الـ70 المقام فى مدينة الغردقة، من اليوم حتى 8 من الشهر الجارى، وعروض فنية لفرق مختلفة منها عرض لفرقة الهارب، وكذلك عرض إيقاع لأحدى الفرق، وفيلم أخر يحكى عن قصة كفاح عروسة النيل .

من جانبه تقدم عبد الرحمن أيمن رئيس منظمة AIESEC العالمية فى مصر، بالشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على مجهوداته فى إقامة الملتقى، وكذلك وزارة الشباب والرياضة والسياحة، على أن يشارك فى الملتقى 800 شاب وفتاة من أكثر من 120 دولة حول العالم .

وأكد أيمن، على أن من أهداف الملتقى السنوى للشباب ومنظمة AIESEC بشكل عام، بناء جيل من الشباب لديه القدره على القيادة، ومقدرته على خلق التغير، مؤكدا على أنه من خلال تلك الملتقى سنوصل رسالة للعالم أن شعب مصر لديه القدره على الابتكار والتغير والقيادة، وكذلك التخطيط والمشاركة فى وضع الرؤية فى المستقبل للجمعية المصرية للتبادل الشبابى الدولى، واستضافة هذه المؤتمرات فى مصر يساهم فى ترويج مصر كمنصة فعالة فى مجالات الاستثمار، ومجالات التواصل بين قادة الأعمال والشركات الناشئة والباحثين عن عمل.

وكان قد أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال المؤتمر الصحفى للملتقى، على أن الملتقى الشبابى له عدة فوائد دولية ومحلية، أهمها تنشيط السياحة، ثم مصلحة مصر دولياً ودورها فى استضافة تلك المؤتمرات .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن استضافة الغردقة لـ800 شاب من إنحاء العالم، ترويج سياحى مجانى للسياحة فى مصر، مقدما الشكر لوزارة السياحة والشباب والرياضة لانجاح هذا الحدث.

وتدور مناقشات الملتقى حول ثلاثة موضوعات رئيسية تؤثر على عالم وهى الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب، و يخضع المشاركون فى ملتقى الشباب لورش عمل لبناء القدرات من أجل تطوير مهاراتهم القيادية والناعمة.



الشباب المشاركين فى الملتقى



مشاركة 800 شاب فى الملتقى السنوى للشباب



جانب من المشاركين



العروض خلال الملتقى