صور .. رئيس البنك الدولى يرافق جوتيريس فى زيارته لمخيمات اللاجئين الروهينجا

رافق رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، فى زيارته إلى أحد مخيمات اللاجئين فى بنجلاديش، والتى تضم المئات من مسلمى الروهينجا الذين فروا من الانتهاكات التى ترتكب ضدهم من قبل السلطات الحاكمة فى بورما.
وكان جوتيريس قد أشار إلى أنه سمع روايات عن فظائع "تفوق كل تصور" خلال زيارته، اليوم الاثنين، مخيمات للاجئين الروهينجا الفارين من بورما فى بنجلاديش التى تستقبل حوالى مليون منهم.
وأضاف، ف تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه ""فى كوكس بازار ببنجلاديش، سمعت للتو روايات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب من اللاجئين الروهينجا الذين فروا مؤخرا من ميانمار. أنه يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين إلى بيوتهم".
-تيريس يتحدث خلال مؤتمر صحفى مع رئيس البنك الدولى
لاجئو الروهينجا يحملون اللافتات خلال الزيارة
رئيس البنك الدولى
رئيس البنك الدولى فى جولة فى المخيم
رئيس البنك الدولى يتحدث خلال المؤتمر الصحفى
جوتيريس يتحدث للصحفيين
رئيس البنك الدولى خلال المؤتمر الصحفى
جوتيريس فى جولة بالمخيم
اللاجئون يحتشدون خارج المخيم فى انتظار المسئولان الدوليان
لاجئون يحملون اللافتات خلال الزيارة
لاجئون
اللاجئون يرفعون اللافتات خلال الزيارة
اللاجئون الروهينجا الهاربون من انتهاكات السلطات البورمية
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