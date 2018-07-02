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صور.. الجالية المصرية فى قبرص تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:35 ص
صور.. الجالية المصرية فى قبرص تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو الجالية المصرية فى قبرص تحتفل بذكرى 30 يونيو
كتب ــ أحمد جمعة
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قام عدد من أبناء الجالية المصرية فى قبرص بإقامة احتفالية أمام السفارة المصرية للاحتفال بمرور  5 سنوات على ثورة 30 يونيو رافعين شعارات "تحيا مصر"، وأكدوا على مساندتهم لجيش مصر العظيم فى حربه على الإرهاب.
 
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (1)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (1)
 
وخلال الاحتفال حمل أبناء الجالية المصرية العلم جنبا إلى جنب مع صور الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ورددوا هتافات "تسلم الأيادى" و"تحيا مصر" والجيش والشعب إيد واحدة" و"بنحبك ياسيسي".
 
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (2)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (2)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (3)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (3)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (4)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (4)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (5)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (5)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (6)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (6)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (7)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (7)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (8)
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص (8)

مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص
مصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو فى قبرص
 
 

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