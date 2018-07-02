صندوق تطوير التعليم يعلن قبول دفعة جديدة بالمجمع التكنولوجى فى الأميرية

كتب محمود طه حسين

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن قبول دفعة جديدة من الطلبة بمجمع الأميرية المتكامل للتعليم التكنولوجي، بالعام الدراسي 2018 - 2019.

قال د. عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن مدة الدراسة بالمجمع سبع سنوات، بمصروفات دراسية ٥٠٠ جنيه للعام بالنسبة للمرحلة الاولي و٨٠٠ جنيه للمرحلة الثانية و١٠٠٠ جنيه للمرحلة الثالثة والتي بنهايتها يمنح الخريج بكالوريوس "معتمد"، ويقبل المجمع الطلبة الحاصلين على مجموع 220 فى الشهادة الإعدادية دون انتظار التنسيق وعقب اجتياز الطالب اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الاتصال والمظهر العام، ويكون االتواصل والحصول على كافة المعلومات من خلال صفحة المجمع علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك https://m.facebook.com/Montaroooo/?locale2=ar_AR

وأضاف في بيان صحفي،أن جمع التعليم بالأميرية هو باكورة مشروعات الصندوق في مجال التعليم الفني الصناعي ويعد أحد الركائز الهامة لتطوير تلك المنظومة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي ،حيث يتبني نظامه التعليمي سياسة اكساب المهارات لخريجية وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي .

وفي هذا الصدد ،تجدر الإشارة الي ان هذا النموذج قد أقيم بشراكة تعليمية وفنية مع هيئة بيرسون البريطانية وبتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة و تم اختياره عام 2015 ضمن أحسن عشرة مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى القارة الأفريقية، وحصل على منحة مليون دولار لدراسة إنشاء مركز تدريب مهني به بالتعاون مع الحكومة الكورية.

وأشار الغندور، أن الدراسة بالمجمع على ثلاثة مراحل، الأولى هي المدرسة الثانوية التقنية بنظام الثلاث سنوات، ويحصل الخريج على الشهادة الدولية الممنوحة من هيئة بيرسون البريطانية، بالإضافة إلى شهادة دبلوم التكنولوجيا فى التخصص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

والمرحلة الثانية هي الكلية التقنية المتوسطة، والدراسة بها عامين، ويحصل الخريج على الشهادة الممنوحة من هيئة بيرسون البريطانية، بالإضافة إلى شهادة دبلوم التكنولوجيا العالي فى التخصص من وزارة التعليم العالي.

والمرحلة الثالثة هي الكلية التقنية المتقدمة، ومدة الدراسة عامين، ويمنح الخريج بكالوريوس فى التكنولوجيا المتقدم فى التخصص من وزارة التعليم العالي ، وقد تم إعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات كأول درجة بكالوريوس تكنولوجيا في مصر .

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن خريج المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية، يمنح شهادة البكالوريوس في تخصصي تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

وتابع «الغندور» أن الخريج بعد حصوله على بكالوريوس تكنولوجيا الميكانيكا، يكون ملما بالمبادئ ومكتسبا للمهارات وفقا للبرامج الدراسية التى أتمها خلال مراحل الدراسة بالمجمع، والتى تؤهله للعمل بمجالات تكنولوجيا التصنيع والصيانة والعمليات وتكنولوجيا التكييف والتبريد والمحركات ورقابة الجودة ويكون مؤهلا لتطبيق العديد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التخصص الثاني بالمجمع وهو تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، حيث يكون خريج هذا التخصص ملما بالمبادئ ومكتسبا للمهارات وفقا للبرامج الدراسية التى أتمها خلال مراحل الدراسة بالمجمع، والتى تؤهله للعمل بمجالات تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات والصيانة والتصميمات والتركيبات الكهربية ويكون مؤهلا لتطبيق المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

والجدير بالذكر أن المجمع قد قام بتخريج العديد من الدفعات من الحاصلين على درجة بكالوريوس التكنولوجيا في التخصصات سالفه الذكر والذين التحقوا بالعمل في كثير من المصانع المرموقة في مصر بينما التحق آخرون بالعمل كمدربين في بعض مدارس التعليم الفني التابعة لكيانات صناعية كبيرة تنتمي للقطاع الخاص.