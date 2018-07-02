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صفحة مجهولة تستغل اسم اليوم السابع وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على الطلاب

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
صفحة مجهولة تستغل اسم اليوم السابع وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على الطلاب اليوم السابع
كتب : وائل علاء
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استغلت صفحة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبارا مزيفة ومفبركة حول فرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم رسوما يتم تحصيلها يوميا من الطلاب بقيمة 1 جنيه للتذكرة للسماح بدخولهم للمدرسة.

وفى وقت سابق، نفى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن دخول الطالب المدرسة من العام المقبل مقابل سداده تذكرة يومية سعرها 1 جنيه، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الأخبار المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

وتؤكد" اليوم السابع" أنها ستكلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، وإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

 

•• صفحة اليوم السابع على "فيس بوك"

•• صفحة اليوم السابع على "تويتر"

•• صفحة اليوم السابع على "جوجل بلس"

•• صفحة اليوم السابع على "انستجرام"

•• قناة اليوم السابع على "يوتيوب"

 
 
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خبر غير صحيح منسوب لليوم السابع

 

 


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