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الإثنين، 02 يوليه 2018 10:00 ص
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صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتراجع 9 % وتسجل 376 مليون دولار فى مايو

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:03 ص
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتراجع 9 % وتسجل 376 مليون دولار فى مايو اسمدة - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 9 % خلال شهر مايو 376 مليون دولار، مقابل 415 مليون دولار خلال شهر مايو 2017.

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة فى إجمالى صادراته بحلول نهاية العام الجارى 2018 بنسبة ما بين 20 إلى 25 % لتسجل قرابة 5.5 مليار دولار كأكبر قطاع تصديرى فى القطاعات الاقتصادية، بحسب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.

 

 

وقال شريف أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مؤشرات أول 5 أشهر من 2018 كانت جيدة جدا وإيجابية للغاية حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 26 % لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2017.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إلى أن مستهدفات الزيادة فى الصادرات كانت 5.2 مليار دولار لكن الزيادة فى أول خمسة أشهر من العام قد تزيد الصادرات عن المتوقع لتسجل 5.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى.


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المجلس التصديرى لمواد البناء

اخبار الاقتصاد

صادرات مصر

الكيماويات




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