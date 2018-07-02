"سيدات الأعمال": متابعة "التنمية المحلية" لتنفيذ المشروعات سيكون أفضل قريبا

كتب محمود عثمان

قالت الدكتورة هدى يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيس اتحاد المستثمرات العرب أن متابعة التنمية المحلية لدعم إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف المحافظات سيكون أكثر انضباطا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، تعرضنا فى وقت سابق لمعوقات في محافظتين أثناء سعينا لتنفيذ مشاريع استثمارية بهما وتعطلت تلك المشاريع بسبب الأعمال الروتينية وبعض الاجراءات، لكن خلال لقائنا الأخير مع وزير التنمية المحلية وعد بأن يكون متابعا معنا أولا بأول من أجل تسهيل اجرءات إقامة المشاريع الاستثمارية بالمحافظات والذى سيساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأشارت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب إلى أنه سيكون هناك إشراف من قبل وزارة التنمية المحلية ومتابعة دائمة لتذليل أية عقبات أمام المشاريع الاستثمارية المنتظر تنفيذها بالمحافظات.

كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى قد عقد اجتماعاً مع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة، والذى تطرق إلى التنسيق مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية فى المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية المساهمة فى تنفيذها.