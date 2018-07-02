سعر اليورو اليوم الاثنين 2-7-2018 وصعود العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 2-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، أولى التعاملات المصرفية للبنوك، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.68 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.64 جنيه للشراء

20.79 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.68 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.68 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع



اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.74 جنيه للشراء

20.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.75 جنيه للشراء

20.98 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.70 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

اليورو ينزل بفعل النزاعات التجارية والتطورات السياسية بألمانيا

انخفض اليورو نصف بالمئة وتراجعت عملات أخرى مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالى اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف من أن يؤدى تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة وشركائها إلى تقليص الطلب.

وتعرضت العملة الموحدة لانتكاسة أيضا بعدما تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضربة جديدة حين عرض وزير داخليتها الاستقالة فى خلاف متصاعد بخصوص سياسة الهجرة.

ونزل اليورو 0.5% اليوم الاثنين إلى 1.1633 دولار فى التعاملات المبكرة في لندن. وتكبدت العملة الأوروبية ثالث خسارة شهرية على التوالى أمام الدولار في يونيو .