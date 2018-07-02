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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:25 م
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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2-7-2018 وثبات العملة السعودية

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:17 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 2-7-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الاثنين 2-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة فى 2019

 

قالت شركة تويو للهندسة اليابانية، اليوم الاثنين، إن حقلي الخفجى والحوت النفطيين ضمن الحقول التى تديرها الكويت والسعودية فى المنطقة المحايدة سيستأنفان الإنتاج فى 2019.

 

 وأوضحت الشركة اليابانية أنها فازت بتجديد ثالث لاتفاق الخدمات الهندسية العامة من عمليات الخفجي المشتركة، والتى بموجبها يدير البلدان حقلى الخفجى والحوت النفطيين.

 

وأضافت أنها ستدعم عمليات الخفجى المشتركة بموجب التجديد حتى 2023 وذلك فى دراسة جدوى تخطيط المشروع والتصاميم الهندسية والدعم الفنى.

 

 

 

 

 

 

 


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