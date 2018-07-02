"زراعة النواب": 80% من زراعات المانجو خارج الخدمة بسبب "العفن الهبابى"

كتب محسن البديوى

كشف النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما بين 70 لـ 80% من زراعات المانجو خارج الخدمة بسبب العفن الهبابى، موضحًا أن العفن الهبابى أصاب أشجار المانجو فى الإسماعيلية منذ عامين، ويهدد زراعة المانجو فى المحافظة بشكل كبير.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "DMC"، إن هناك انخفاضًا فى إنتاج المانجو بنسبة 80%، وأن جميع المبيدات والمواد الكيماوية المضادة لمرض العفن الهبابى الموجودة فى الأسواق غير صالحة وليست فعالة.

بدوره قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عدم العناية من قبل المزارعين بالمحصول سبب في حدوث ظاهرة العفن الهبابي، مضيفًا: قمنا بمكافحة 65% من الأشجار التى تعرضت للضرر، لافتًا إلى أنه تم توفير البوتاسي والزيت المعدني فى الجمعيات الزراعية من أجل غسل الأشجار وتطهيرها.