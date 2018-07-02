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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:07 م
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رومانيا تبلغ عن إصابات بحمى الخنازير الأفريقية فى مزرعة جنوب البلاد

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:02 م
رومانيا تبلغ عن إصابات بحمى الخنازير الأفريقية فى مزرعة جنوب البلاد خنازير -أرشيفية
رويترز
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قالت الهيئة الوطنية المعنية بسلامة الغداء إن رومانيا أبلغت عن وجود حالات إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى مزرعة لتربية الخنازير فى مقاطعة تولتشا بجنوب البلاد.

وأضافت أن كل الخنازير فى ذلك الموقع وعددها 44580 ستعدم.

وقالت "سيتم التخلص من جيف الخنازير تحت إشراف رسمي بدعم من وزارة الدفاع التى جلبت أربعة محارق متنقلة".

وفي يونيو أبلغت رومانيا عن انتشار حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير التى تربى فى أفنية المنازل فى ذات المقاطعة.

ومرض حمى الخنازير الأفريقية شديد العدوى ويصيب الخنازير بما يشمل الأنواع البرية منها. وانتشر فى السنوات الماضية في شرق أوروبا ،ولا يؤثر المرض على البشر.

ومن بين الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بالمرض المجر وروسيا وبولندا وأوكرانيا ورومانيا مما أثار قلق الحكومات ومربى الخنازير بسبب وتيرة انتشاره السريعة.


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