رئيس كوريا الجنوبية يزور الهند 8 يوليو الجارى

سول (أ ش أ)

أعلن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية أن الرئيس "مون جاى إن" سيزور الهند فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجارى تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى .

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسى قوله إن المحادثات ستركز على التعاون الاقتصادى، كما من المقرر أن يلتقى الرئيس الكورى بنظيره الهندى رام ناث كوفيند.

وأضاف المكتب الرئاسى أن الهند أصبحت شريكا حيويا لسول ليس فقط فيما يتعلق بالاقتصاد، بل ايضا فيما يتعلق بخططها للسلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أنه بعد أن يختتم الرئيس الكورى الجنوبى زيارته للهند، سيقوم بزيارة سنغافورة فى الفترة من 11 إلى 13 يوليو، حيث سيلقى خطابا حول رؤيته وسياساته الخاصة بالسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، وكذلك التعاون مع الدول الآسيوية فى المنطقة.