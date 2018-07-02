رئيسة القومى للمرأة: رصدنا تراجع العنف ضد المرأة بدراما رمضان

كشفت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المؤشرات التى توصلت لها لجنة رصد صورة المرأة التى شكلها المجلس خلال شهر رمضان ، رصدت تحولا إيجابيا فى صورة المرأة فى الدراما.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، لعرض التقرير النهائى الخاص برصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى، إلى أن مسلسلات رمضان التزمت هذا العام إلى حد كبير بالكود الإعلامى للمرأة الذى صدر عن المجلس القومى للمرأة فى عام المرأة ٢٠١٧ ، وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مقارنة بالأعوام السابقة خاصة فى الأدوار الرئيسية لأبطالها .

وأكدت مرسى أن دراما رمضان ساندت قضايا مكافحة الإرهاب ، وأظهرت صور إيجابية للمرأة التى يستشهد ابنها على يد الجماعات الإرهابية ، وكذلك التحدث عن الإرهاب الدينى والدموى فى تنظيم داعش، وارتفع عدد القضايا التى تخص المرأة والتى تمت مناقشتها فى المسلسلات المقدمة.

وأشارت مرسى إلى أنه اتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء فى العنف ضد المرأة فى استخدام الألفاظ الخادشة فى إظهار الصور السلبية للمرأة فقط على حساب الصور الإيجابية، وعرضت الدراما الرمضانية هذا العام قضية التمييز ضد المرأة بكافة أشكالها.

وأشارت رئيسة المجلس إن نتائج الرصد أظهرت نماذج للمرأة المُطلقة التى لا تستسلم لظروف المجتمع، والمرأة العاملة الطموحة دون إخلال بمسئولياتها الأسرية، والمرأة القوية الناجحة التى تسعى لتنصر الخير على الشر ومواجهة أى خطر وتحافظ على أسرتها المرأة التى لا تستسلم للظروف المحيطة بها على الرغم من الصعوبات التى تتعرض لها.

وكشفت مرسى ظهور نماذج من المرأة المتحررة فى إطار تقاليد المجتمع القادرة على قيادة العمل فى الشركات و مشاركة الرجل.

واختتمت مرسى كلمتها قائلة : "هذا التحول الإيجابى الذى شهدته صورة المرأة فى دراما رمضان 2018 يمثل تجسيداً فعلياً لما كان ينادى به المجلس القومى للمرأة منذ سنوات وكنا دائماً نتطلع إلى دراما واقعية مستنيرة وتعكس حقيقة الدور الإيجابى الذى تقوم به المرأة فى المجتمع وتدعوها إلى المشاركة الفاعلة فى بناء مصر المستقبل .. دراما تخلو من العنف و تدعم الممارسات الإيجابية تجاه المرأة وتسهم فى تغيير الثقافة السلبية .

ووجهت مرسى الشكر والتقدير لكل صناع الدراما المستنيرين ممن يؤمنون بدور المرأة المصرية الوطنية والمخلصة ، مختتمة : " نتطلع إلى المزيد من التناول الإيجابى لدور المرأة فى المجتمع إعلاءً لصالح مصر".

ومن ناحيتها ، قالت الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، إن لجنة الرصد التى شكلها المجلس لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان رصدت 29 مسلسلا على مدار شهر رمضان، قائلة: "كنا نتابع كل ما يكتب أيضا عن المسلسلات فى وسائل الإعلام و الصحف".

وأكدت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، لعرض التقرير النهائى الخاص برصد صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات التى تم عرضها خلال شهر رمضان الماضى، أن اللجنة رصدت تراجع مظاهر العنف ضد المرأة فى دراما رمضان، قائلة : "رصدنا أقل نسبة من نسب العنف ضد المرأة عن الأعوام الماضية".

وكشفت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، استمرار عمل المجلس فى رصد صورة المرأة بكافة المسلسلات والبرامج والاعلانات على مدار العام وليس فقط فى شهر رمضان .

وأشارت القلينى ، إلى أن نتائج الرصد لاحظت اهتمام كبير بقضايا المرأة وبطولة مطلقة لكثير من المسلسلات للمرأة ، موضحة أن معظم المسلسلات التزمت بالكود الإعلامى الذى وضعه المجلس .