video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رؤساء حكومات لبنانية سابقون يدعمون تكليف الحريرى برئاسة الحكومة

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:25 ص
رؤساء حكومات لبنانية سابقون يدعمون تكليف الحريرى برئاسة الحكومة سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رؤساء حكومات لبنانية سابقون أنهم يدعمون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، كما أكدوا رفضهم لأى تلميح فى شان سحب التكليف من الحريرى ورفضهم التعرض لصلاحياته .

صرح بذلك رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق نجيب ميقاتى، وقال - فى حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية بعددها الصادر اليوم الاثنين " أن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس الأول السبت، تم خلاله التشديد على رفض أى كلام أو تلميح فى شأن سحب التكليف من "الحريري".. وأضاف " أن مقام رئاسة الحكومة يهمنا ولا نقبل بأى تعرض له ولصلاحياته".

وتابع ميقاتى، قائلا " إن الاجتماع، الذى ضم أيضا الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام، جاء للتداول فى الوضع العام، خاصة ملف تشكيل الحكومة وكيف يمكن تحريك الأمور ودفعها إلى الأمام، وأضاف " أكدنا خلال الاجتماع أننا ندعم الرئيس سعد الحريرى فى مهمته ونقف إلى جانبه لأن الظرف صعب، وهناك تحديات كبرى تواجه لبنان تتطلب تعاون الجميع لمواجهتها".

وأشار إلى أن المهم ليس فقط الانتهاء من تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، وإنما المطلوب بعد ذلك أن تكون منتجة وأن ترتقى إلى مستويات المسئوليات الملقاة على عاتقها، وهذا هو الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تضم وزراء سياسيين فاعلين ومتمكنين، بحيث يكونون قادرين على التصدى للملفات المطروحة واتخاذ القرارات المطلوبة فى صددها، قائلا: "المرحلة لا تتحمل وزراء موظفين أو من المصنفين درجة ثانية، لأن التحديات التى تواجهنا دقيقة ولا يجوز التهاون أمامها، من النازحين إلى الوضع الاقتصادي، مرورا باستكمال تطبيق اتفاق الطائف ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية".

وأكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق أن من حق تكتله النيابى أن يتمثل بوزير، سواء كان سنيا أو غير سني، وقال " أن تكتلنا عابر للطوائف ونحن لا نتوقف عند الهوية الطائفية للوزير الذى يجب أن يمثلنا"، مشيرا إلى أنه سبق له مناقشة هذا الأمر من قبل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى خلال الاستشارات النيابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة لبنانية: سعد الحريرى يكرم محمد صلاح فى بيروت

سعد الحريرى: اقتربنا من حل المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة

سعد الحريرى: المرحلة المقبلة ستشهد 280 مشروعا استثماريا فى البنى التحتية

سعد الحريرى: زيارة البابا تواضروس إلى لبنان شرف كبير لنا

لبنان

الحكومه اللبنانيه

سعد الحريرى

رؤساء حكومات لبنانيه

نجيب ميقاتى




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة