دراسة حديثة: سياسات ترامب بخصوص التأشيرات تؤثر على 100 ألف شخص

كتب: محمد محسن أبو النور

أكدت دراسة حديثة أن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحظر عمل أزواج حاملى التأشيرة ذوى المهارات العالية، ستدفع على الأرجح بـ100 ألف شخص خارج وظائفهم وتؤثر سلباً على حاملى التأشيرات وأصحاب العمل.

وأضافت الدراسة التى أعدها كريستوفر جيه. كانينجهام، وهو متخصص فى علم النفس الصناعى والتنظيمى والمهنى فى جامعة تينيسى فى تشاتانوجا،. وبوجا ب. فيجاياكومار، وهو باحث يدرس حالياً الاغتراب وإدارة الثقافات من كلية كيمى للأعمال فى جامعة ليمريك، أن هذا التحول من المرجح أن يعزل الأزواج اجتماعياً ويثير التوترات الأسرية ويجهد موارد الأسرة المالية.

ووفقا لشبكة يورو نيوز فإن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشدد قواعد تأشيرات H-1B، والتى تتيح للعمال الأجانب العمل فى الولايات المتحدة لعدة سنوات، وتخطط الإدارة لإلغاء قدرة أزواج حاملى هذه التأشيرات على العمل.

وخلص الباحثان إلى أنه من المحتمل أن يهدد استقرار صاحب التأشيرة ويزيد من مخاطر تركه لوظيفته، ووجدا أيضاً أن تكلفة فشل وظائف المغتربين تتراوح بين 250 ألف دولار إلى مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف غير مباشرة.